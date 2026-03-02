RoboCup Jr Academy, presentate a Bari le competizioni regionali di robotica

BARI - Si è svolta questa mattina, nella sala giunta dia Bari, la conferenza stampa di presentazione della settima edizione delle competizioni regionali di robotica, organizzate dall’istituto comprensivo “Japigia 1 - Verga”, scuola capofila della rete regionale RoboCup Junior Academy per la Puglia.

A illustrare l’iniziativa, alla presenza dell’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, è stata la dirigente scolastica Patrizia Rossini. All’incontro hanno partecipato anche Paolo Lino, docente del Politecnico di Bari, e Lucia Della Guardia, danzatrice della compagnia Res Extensa, che prenderanno parte alle gare in qualità di giudici per valutare gli aspetti tecnici ed estetici delle performance.

Le competizioni si svolgeranno venerdì 6 marzo nell’auditorium e nella palestra del plesso scolastico Verga, in via Carabellese 34, a Japigia. Parteciperanno 28 squadre competitive, 10 nella categoria “On stage” e 18 nella categoria “Rescue line”. Durante la giornata si terrà anche la manifestazione non competitiva “Robottando”, aperta ad alunni di tutte le età, compresi i bambini della scuola dell’infanzia, con l’esibizione di 11 squadre.

Il programma prevede l’apertura del desk per la registrazione delle squadre competitive alle ore 9, dalle 8.30 alle 11.30 le esibizioni di “Robottando”, dalle 9 alle 17 le gare “Rescue line”, dalle 14.30 alle 17 le gare “On stage” e alle ore 18 la proclamazione delle classifiche finali.

“Anche quest’anno siamo orgogliosi di essere al fianco delle istituzioni scolastiche nella promozione delle materie STEM – ha dichiarato l’assessore Lacoppola –. La robotica avvicina bambine e bambini, ragazze e ragazzi alla matematica, alla fisica e alla programmazione informatica, offrendo loro l’opportunità di sviluppare attitudini, passioni e spirito critico. La scuola forma le nuove generazioni e rappresenta un presidio fondamentale per la crescita della città”.

“Siamo partiti 16 anni fa con i primi corsi di robotica, seguiti da pochissime famiglie – ha spiegato la preside Rossini –. Oggi, alla settima edizione delle gare regionali, registriamo numeri straordinari. Le competizioni di venerdì daranno accesso alla fase nazionale, in programma a Catania dal 15 al 18 aprile. Una novità del 2026 è la partecipazione, per la prima volta, del liceo Salvemini con una squadra formata da nostri ex alunni. È una grande soddisfazione. Ai ragazzi ricordo che non conta solo vincere, ma vivere un’esperienza che arricchisce per la vita”.

Le gare regionali rappresentano un appuntamento consolidato per la promozione della robotica educativa in Puglia e un’occasione di crescita e confronto per centinaia di studenti.