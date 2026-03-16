Margherita di Savoia, sequestrata una tonnellata di molluschi senza tracciabilità

MARGHERITA DI SAVOIA - Sembrava un normale furgone refrigerato in transito per le strade di Margherita di Savoia, ma all’interno trasportava circa una tonnellata di prodotti ittici privi di qualsiasi garanzia di provenienza e tracciabilità.

La scoperta è stata effettuata dalla Guardia di Finanza durante un controllo mirato alla tutela della filiera agroalimentare nel territorio della Bat. Nel vano refrigerato del mezzo, guidato da un operatore ittico, i militari hanno rinvenuto 920 chilogrammi di vongole e 80 chili di tartufi di mare stipati in contenitori anonimi e senza etichette.

Prodotti che, senza documentazione sanitaria e tracciabilità, non possono essere commercializzati né considerati sicuri per il consumo. La merce è stata sequestrata e all’operatore commerciale sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro.