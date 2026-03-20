San Cesario di Lecce, 'Novecento' in scena alla Distilleria per 'Visioni dal paese grande'



Lo spettacolo, di e con Pierluigi Mele, è liberamente ispirato al famoso romanzo di Alessandro Baricco. Sabato 21 marzo 2026, ore 20.30 Distilleria, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Va in scena sabato 21 marzo 2026, alle ore 20.30, negli spazi della Distilleria di San Cesario di Lecce, lo spettacolo "Novecento" con Pierluigi Mele che ne cura anche la regia. L’appuntamento rientra nella rassegna "Visioni dal Paese Grande", ideata e promossa da Astràgali Teatro.





Il lavoro teatrale è liberamente ispirato all’omonimo monologo di Alessandro Baricco, da cui è stato tratto anche il film "La leggenda del pianista sull'Oceano" di Giuseppe Tornatore.





La storia, interpretata da Mele e Roberta Refolo, con le musiche di Marco Tuma, parte dalla figura di Tim Tooney, un ex musicista ormai disilluso e senza un soldo in tasca, che comincia a raccontare la storia di un pianista eccezionale, capace di suonare una musica mai ascoltata prima. Il suo nome è Novecento ed è impossibile non esserne rapiti. È nato e vissuto sul piroscafo Virginian da cui è incapace di scendere per affrontare la vita sulla terraferma. La musica che "suona perché l’oceano è grande e fa paura" è l’intera sua vita. Un'interpretazione personalissima, giocata sul filo del doppio e del rispecchiamento, che abbraccia la leggerezza e il dramma, l’ironia e il trasfigurato, e conduce lo spettatore nelle sfere più profonde delle emozioni. Novecento è la metafora scanzonata e melodiosa della condizione dell’artista, incapace di riconoscersi nei canoni, di adattarsi al "mondo fuori". La musica di sottofondo colora fortemente lo spettacolo, diventando così la travolgente coprotagonista della storia.





Pierluigi Mele, poeta, scrittore e drammaturgo, mette in scena spettacoli in armonia tra racconto, musica dal vivo e teatro-danza. Dirige lo Studio Teatrale "Le Lune". Premio "Dario Bellezza" 1999, ha pubblicato i libri di poesia "Lavare i fuochi", "Tramontalba", "Ho provato a non somigliarti", i romanzi "Da qui tutto è lontano" e "La luna adesso". Suoi testi compaiono in antologie, edizioni fotografiche e riviste nazionali. Svolge attività di formazione e didattica teatrale, di scrittura e dizione.





"Visioni dal Paese Grande" rientra nell’ambito di due progetti di "Astragali Teatro: Teatri a Sud", realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e "Da qui si vede tutta la città" (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.





Consigliata la prenotazione. Ingresso: 5 euro.



