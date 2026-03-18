A Ostuni la quarta edizione della mostra internazionale 'Fight for kindness'



OSTUNI (BR) - Domenica 22 marzo, alle 18.30, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br) si terrà l’inaugurazione della quarta edizione di "Fight for kindness" un progetto internazionale, promosso da TypeCampus, che usa la tipografia come strumento di gentilezza attiva. - Domenica 22 marzo, alle 18.30, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br) si terrà l’inaugurazione della quarta edizione di "Fight for kindness" un progetto internazionale, promosso da TypeCampus, che usa la tipografia come strumento di gentilezza attiva.





La mostra, curata da Leonardo Petraoli di Farmani Group, presenta una selezione di poster che costruiscono un dialogo visivo plurilingue e pluriculturale, in cui la tipografia diventa voce, gesto, dichiarazione. L’appuntamento coincide con l’apertura ufficiale della call for posters della quinta edizione. Accanto ai lavori selezionati, l’esposizione riunisce i contributi degli undici artisti ospiti internazionali: Joshua Davis, Birgit Palma, Mat Voyce, Pann Lim / Kinetic, Vanessa Zúñiga Tinizaray, David Oku, Carina Lindmeier, Samar Maakaroun / Pentagram, Duy Nguyen / M–N Associates, Kris Andrew Small e Ibrahim Zaki. Quella di Ostuni è la ventunesima e ultima tappa del percorso espositivo 2025–2026: una chiusura simbolica che raccoglie e rilancia il senso dell’intera iniziativa.





Lanciato nel 2022, Fight for Kindness è diventato in pochi anni un riferimento per la comunità del design internazionale. Il progetto invita designer da tutto il mondo a creare poster tipografici dedicati ai valori dell’empatia, dell’ascolto, del rispetto, della diversità e della dignità umana: una risposta visiva e collettiva alla cultura dell’arroganza e della prevaricazione. La quarta edizione ha coinvolto oltre 600 designer provenienti da 75 paesi, con più di 760 poster realizzati in 34 alfabeti e lingue diverse, confermando la natura globale e trasversale dell’iniziativa.





In occasione della mostra sarà disponibile Visual Voices for Change, volume di oltre 400 pagine che documenta l’evoluzione della campagna tipografica internazionale, con un foreword del critico e storico del design Steven Heller. Il libro raccoglie centinaia di poster esposti nelle mostre mondiali e i contributi originali degli artisti ospiti, ed è distribuito a livello internazionale da The Printing Office / Lazy Dog Press.





La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 12 aprile: dal mercoledì al sabato dalle 18 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 13.





House of Lucie Ostuni – Corso Garibaldi, 164 – Ostuni (Br)

Info: 3513463642

Inizio presentazione: 18.30