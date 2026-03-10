Sanità in Puglia, Pagliaro (FdI): “Donna morta dopo tre Pap test negativi, servono verifiche e richiamo delle pazienti”

LECCE - Un caso sanitario che sta suscitando forte preoccupazione tra centinaia di donne. A sollevare la questione è il consigliere regionale didi, che ha chiesto un’audizione urgente in Commissione Sanità delladopo la vicenda di una donna di 47 anni del Salento, morta nel novembre 2023 per un carcinoma dell’utero non diagnosticato nonostante tre Pap test risultati negativi.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la donna si era sottoposta nell’arco di due anni a tre Pap test in un laboratorio di analisi privato di Lecce, accreditato e convenzionato con il Servizio sanitario regionale.

“Far luce su un caso drammatico che sta allarmando centinaia di donne – afferma Pagliaro – è l’obiettivo dell’audizione urgente che ho richiesto”.

Il calvario della paziente

La vicenda risale al novembre 2016, quando la donna si era rivolta ai medici dopo aver accusato abbondanti perdite ematiche. Nonostante una serie di accertamenti, gli esami erano stati certificati come negativi.

La diagnosi di tumore all’utero è arrivata soltanto nell’aprile 2019, dopo un’isteroscopia. La paziente aveva quindi iniziato il percorso di cure oncologiche al Policlinico Gemelli, ma la malattia era ormai in fase avanzata e non è stato possibile salvarle la vita.

La vicenda si è conclusa con un accordo extragiudiziale tra gli eredi della donna e il centro diagnostico.

Allarme tra le pazienti

Secondo Pagliaro, il caso rappresenta un precedente preoccupante che impone controlli rigorosi sulle procedure diagnostiche e sugli esami eseguiti nella struttura.

Molte donne che negli anni si sono sottoposte a Pap test nello stesso laboratorio si sono rivolte al Centro per il Diritto alla Salute di Lecce e ad altre associazioni per la tutela dei malati. Nel frattempo il presidente dell’Ordine dei Medici ha chiesto verifiche, mentre la ASL Lecce dovrà trasmettere un dossier alla Regione.

La richiesta: richiamo delle pazienti

“In attesa degli accertamenti – sottolinea Pagliaro – è necessario procedere al richiamo di tutte le donne che negli ultimi tre anni hanno effettuato Pap test in quel laboratorio, affinché possano ripetere l’esame in un’altra struttura ed escludere eventuali diagnosi errate”.

Il consigliere regionale ha quindi chiesto che la questione venga affrontata in Commissione Sanità con l’assessore regionale competente e i dirigenti della sezione Accreditamento e Qualità della Regione, insieme ai rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici e del Centro per il Diritto alla Salute di Lecce.

L’obiettivo, conclude Pagliaro, è “dare risposte alle tantissime donne in allarme e garantire pienamente il loro diritto alla salute”.