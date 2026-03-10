Sinergia e solidarietà a Brindisi: la Cooperativa San Bernardo dona due carrozzine all’Ospedale 'Perrino'



BRINDISI – Un gesto concreto che accorcia le distanze tra istituzioni, terzo settore e cittadinanza. Ieri lunedì 9 marzo, presso il Presidio Ospedaliero "Antonio Perrino" di Brindisi, si è tenuta la cerimonia di consegna di due sedie a rotelle donate dalla Cooperativa Sociale San Bernardo. – Un gesto concreto che accorcia le distanze tra istituzioni, terzo settore e cittadinanza. Ieri lunedì 9 marzo, presso il Presidio Ospedaliero "Antonio Perrino" di Brindisi, si è tenuta la cerimonia di consegna di due sedie a rotelle donate dalla Cooperativa Sociale San Bernardo.





L’iniziativa nasce come risposta tempestiva all’appello lanciato dalla Dott.ssa Giuseppina Scarano, coordinatrice di Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato e Garante per la Tutela delle Persone con Disabilità del Comune di Brindisi, e dalla Prof.ssa Maria Carrozzo, responsabile del TDM. L'obiettivo è potenziare i servizi di accoglienza e facilitare la mobilità interna per i pazienti con disabilità o ridotta capacità motoria.





Alla cerimonia hanno preso parte il Direttore Generale della ASL Brindisi, Dott. Maurizio De Nuccio, e il Direttore Generale della Cooperativa San Bernardo, Giuseppe "Pino" Natale.





Una collaborazione virtuosa per il territorio





La Cooperativa San Bernardo, già partner fondamentale della ASL Brindisi nella gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), ribadisce con questa donazione la propria mission: mettere al centro la dignità della persona non autosufficiente.

"La nostra attività quotidiana ci porta nelle case dei pazienti, ma crediamo fermamente che il benessere del cittadino passi anche attraverso il supporto alle strutture ospedaliere" ha dichiarato Giuseppe Natale "Sostenere l’Ospedale Perrino significa rafforzare l'intero ecosistema della salute locale".

Il Direttore Generale della ASL, Maurizio De Nuccio, ha espresso profonda gratitudine per l'iniziativa.





L'impegno sociale come asset strategico





Questo intervento non è un episodio isolato, ma si inserisce in una più ampia visione di responsabilità sociale d’impresa che vede la Cooperativa San Bernardo e Cittadinanzattiva impegnate in un dialogo costante per intercettare i bisogni dei soggetti più fragili e trasformarli in azioni tangibili.