Sanità, Perrini (FdI): 'Servono più risorse per garantire a tutte le donne malate di tumore i caschi oncologici'



"Garantire la massima diffusione di caschi refrigeranti, in ogni centro oncologico della Puglia, per tutti pazienti che ne fanno richiesta, prevedendo ulteriori fondi nel Bilancio regionale per aumentare la dotazione. L'utilizzo dei caschi nelle terapie oncologiche deve diventare una prassi diffusa, estesa e consolidata nei reparti, non una risorsa di cura a disposizione di pochi. È da sempre una battaglia che ho condotto da consigliere regionale anche nelle passate legislature. Un impegno che ho portato avanti per migliorare la qualità della vita e gli aspetti psicologici dei pazienti oncologici, in particolare delle donne nel trattamento del tumore al seno, deve diventare un iter automatico nel percorso terapeutico. La previsione di utilizzo del casco per il contrasto all'alopecia nei pazienti chemioterapici va garantito a tutti, in via ordinaria, senza soluzione di continuità. Invece continuo a ricevere segnalazioni di pazienti che lamentano l'indisponibilità dei caschi perché scarsi o non funzionanti. Una disparità inaccettabile, per chi già vive un calvario" ha dichiarato, in una nota, il vicepresidente del Consiglio e consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, il quale ha presentato un emendamento per trovare fondi per l'acquisto.





"Il dispositivo va garantito ad un numero sempre maggiore di pazienti, con la necessaria continuità durante il trattamento. L’obiettivo è quello di preservare al massimo l’identità femminile, nell’ottica di una presa in carico globale delle pazienti che include le migliori terapie disponibili, ma anche la prevenzione di tutti gli effetti collaterali, tra cui appunto la perdita dei capelli, come parte integrante del percorso di cura. Per questo ho già previsto un ulteriore emendamento per finanziare l’acquisto di nuovi caschi oncologici, così da ampliare il numero e tentare di coprire il fabbisogno delle pazienti che ne hanno simultaneamente bisogno nei reparti di oncologia. Al contempo, però, sollecito la Regione ad individuare le risorse necessarie affinché la misura diventi strutturale e i fondi da stanziare per questi supporti siano stabilmente definiti in bilancio, per garantire continuità assistenziale e umanità delle cure ai cittadini" ha dichiarato ancora Renato Perrini.