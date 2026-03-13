Sanità Brindisi, Caroli (FdI): 'Il Perrino fra primari che vanno via e posti letto da tagliare. E a pagare sono sempre i cittadini'

"Quasi 400 milioni di euro di disavanzo. E in prospettiva questo buco potrebbe anche allagarsi. Le responsabilità di chi ha creato questo disastro nella sanità pugliese sono ben note. Da tempo come Fratelli d’Italia abbiamo denunciato questa situazione di grave disastro. E oggi il centrosinistra ha già pronta la lista di ospedali e reparti da chiudere in spregio a qualsiasi confronto le comunità. Per loro il confronto non esiste. Figurarsi se hanno il coraggio di ammettere il loro fallimento. Per loro è molto più semplice aumentare le tasse ai cittadini per coprire un’insana gestione, che parte dal sistema clientelare in ambito sanitario, e poi si estende anche a tutti gli altri ambiti. Un fallimento nei numeri e nei fatti, ad iniziare in sanità dalla mobilità passiva in costante aumento" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli.