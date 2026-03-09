Scossa di terremoto sul Gargano, magnitudo 3.2 tra Vico e Peschici
ROMA - Nottata di apprensione sul Gargano: all’1:28 di questa notte una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata tra Vico del Gargano e Peschici, con ipocentro a circa 35 chilometri di profondità.
L’evento sismico ha svegliato numerosi cittadini nei Comuni dell’area garganica, ma, fortunatamente, non risultano danni a persone o cose. I vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento, confermando la natura lieve della scossa.
Gli esperti sottolineano come, nonostante la bassa magnitudo, eventi simili possano destare preoccupazione nelle comunità locali, soprattutto quando avvengono nelle ore notturne.