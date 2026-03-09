Musica dal vivo a Palazzo Pesce: concerti tra cantautorato italiano, rock e flamenco a Mola di Bari

MOLA DI BARI - Prosegue la stagione musicale di Palazzo Pesce con un ricco calendario di concerti in programma tra marzo e aprile a Mola di Bari. Gli appuntamenti spaziano dal cantautorato italiano al rock internazionale, fino al flamenco e al jazz.

Il primo evento è previsto venerdì 13 e sabato 14 marzo alle ore 21 con “Nati a marzo”, un omaggio a cinque grandi cantautori italiani nati nello stesso mese: Lucio Dalla, Lucio Battisti, Pino Daniele, Franco Battiato e Antonello Venditti. Sul palco Piero Rinaldi alla voce, Giulio Magarelli al sax e Lorenzo D’Urso al pianoforte.

Sabato 21 marzo alle 21 spazio al rock con “La musica ribelle”, concerto unplugged dedicato alle canzoni più iconiche dagli anni Settanta in poi. L’evento vedrà esibirsi Lisa Manosperti alla voce e loop station, Nando di Modugno alle chitarre e Pierluigi Balducci al basso, con brani ispirati ai grandi protagonisti del rock come Led Zeppelin, Pink Floyd e David Bowie.

Domenica 22 marzo alle 20 sarà la volta di “Luz de Isabel sulle corde di Paco de Lucia”, un viaggio musicale tra flamenco, classica e sonorità brasiliane in omaggio al grande chitarrista Paco de Lucía. Protagonisti Michele Liso alla chitarra, Aldo di Caterino al flauto e Gabriel Prado alle percussioni.

Venerdì 27 marzo alle 21 il concerto “Happy Memories Soul and Jazz” porterà sul palco Luciana Negroponte alla voce e Vito di Modugno al pianoforte con un repertorio che attraversa brani indimenticabili di Barbra Streisand e George Gershwin, oltre a composizioni della famiglia Di Modugno.

Sabato 28 marzo alle 21 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce ospiterà “Vuelvo a Sur”, concerto dedicato alle sonorità spagnole e al tango argentino con musiche di Manuel de Falla, Carlos Gardel e Astor Piazzolla. Sul palco il mezzosoprano Margherita Rotondi, il fisarmonicista Leo Di Gioia e l’attore Maurizio Pellegrini.

La rassegna proseguirà venerdì 10 aprile alle 21 con “My Favourite Wings”, concerto che unirà le sonorità dell’America del Sud e del Mediterraneo con Vince Abbracciante alla fisarmonica, Roberto Taufic alla chitarra e Pierluigi Balducci al basso acustico, in un repertorio che attraversa choro, tango e jazz samba.