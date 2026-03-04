Arrestato a Taranto un 44enne per spaccio, ricettazione e detenzione illegale di munizioni

TARANTO - La Polizia di Stato di Taranto ha arrestato un uomo di 44 anni, ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione illegale di munizioni.

I Falchi della Squadra Mobile, impegnati nel monitoraggio delle nuove attività di spaccio in città, avevano da giorni posto sotto osservazione il 44enne, con piccoli precedenti penali, sospettato di gestire un’attività di spaccio tra un appartamento di via Berardi e un circolo ricreativo distante pochi isolati.

Il sospettato è stato controllato nei pressi del club privato e, nonostante i tentativi di depistaggio indicando un altro indirizzo di residenza, i poliziotti hanno seguito i suoi movimenti fino all’appartamento di via Berardi.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di oltre 25 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri di cellophane, 50 cartucce calibro 7.65 e tutto il materiale per il confezionamento della droga in dosi, nascosti all’interno di una scatola di scarpe nella camera da letto.

Dopo la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale locale.

Si ricorda che per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.