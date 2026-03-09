Serie C, Foggia sconfitto allo Zaccheria: il Potenza vince 1-0

Il Calcio Foggia 1920 perde 1-0 contro il Potenza Calcio allo Stadio Pino Zaccheria nella 31ª giornata del girone C della Serie C.

Primo tempo

La prima occasione della partita arriva al 5’, quando Slatounis del Potenza calcia di destro senza però inquadrare la porta. Il Foggia prova a reagire e al 34’ Garofalo sfiora il gol. Nel finale della prima frazione, al 45’, Biasiol tenta la conclusione di testa ma non riesce a indirizzare il pallone nello specchio della porta.

Secondo tempo

Nella ripresa il Potenza si rende subito pericoloso: al 5’ Schimmenti sfiora la rete. Il vantaggio degli ospiti arriva al 13’, quando Siatounis segna di testa su cross di Petrungaro.

Il Potenza continua ad attaccare e al 21’ Petrungaro va vicino al raddoppio. Il Foggia prova a reagire nel finale e al 35’ Bevilacqua ha una buona occasione, ma non riesce a concretizzarla.

Classifica e prossimo turno

Con questa sconfitta il Foggia resta ultimo in classifica con 22 punti. Il Potenza sale invece al nono posto con 40 punti insieme a Casarano Calcio e Team Altamura.

Nella 32ª giornata del girone C il Foggia tornerà in campo domenica 15 marzo alle 14.30 contro il Benevento Calcio allo Stadio Ciro Vigorito.