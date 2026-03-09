Serie C, Altamura sconfitto a Cosenza: 1-0 al “San Vito-Marulla”
FRANCESCO LOIACONO - Sconfitta di misura per il Team Altamura, battuto 1-0 dal Cosenza Calcio allo Stadio San Vito - Gigi Marulla nella 31ª giornata del girone C della Serie C.
La partita
L’Altamura parte bene e al 3’ Dipinto va subito vicino al gol. Al 20’ Doumbia, di testa, non riesce però a schiacciare il pallone in porta. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 25’: Beretta segna di testa su cross di Ciotti.
Al 31’ Rosafio prova a rispondere su punizione, ma il destro termina fuori. Nel finale di primo tempo, al 41’, Emmausso sfiora il raddoppio per il Cosenza.
Secondo tempo
Nella ripresa gli ospiti provano a reagire e al 2’ Florio va vicino al pareggio. Due minuti dopo Florenzi del Cosenza colpisce la traversa con un destro potente.
Al 16’ Cannavò sfiora il gol per i calabresi, mentre al 18’ viene annullata una rete a Ba per fuorigioco di Emmausso. Il Cosenza continua a creare occasioni con Contiliano al 23’ e Caporale al 30’, ma senza trovare il raddoppio. Nel finale, al 45’, Agostinelli sfiora il pari per l’Altamura.
Classifica e prossimo turno
Dopo la sconfitta l’Altamura resta al nono posto in classifica con 40 punti insieme al Casarano Calcio, mentre il Cosenza sale al terzo posto con 56 punti.
Nel prossimo turno, la 32ª giornata del girone C, l’Altamura tornerà in campo domenica 15 marzo alle 14.30 contro il Catania FC allo Stadio Tonino D’Angelo.