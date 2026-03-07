Serie A, il Lecce ospita la Cremonese al Via del Mare: sfida salvezza per i giallorossi

- Il Lecce sfiderà domani alle 12:30 la Cremonese allo Stadio Via del Mare nella ventottesima giornata della Serie A.

I salentini arrivano alla sfida dopo la sconfitta per 3-1 contro il Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia e hanno bisogno dei tre punti per compiere un passo importante verso l’obiettivo salvezza. Dall’altra parte la Cremonese, reduce dal ko per 0-2 contro il Milan allo Stadio Giovanni Zini, cercherà un successo fondamentale per abbandonare il terzultimo posto in classifica.

Nel Lecce l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Gaspar, Camarda e Berisha. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Ramadani e Coulibaly, con Pierotti in cabina di regia. In attacco spazio alla coppia composta da Cheddira e Banda.

Anche la Cremonese guidata da Davide Nicola dovrà fare i conti con alcune assenze: Terracciano è squalificato, mentre Baschirotto e Collocolo sono alle prese con problemi muscolari. Sugli esterni giocheranno Pezzella e Maleh, con Vandeputte trequartista alle spalle degli attaccanti Bonazzoli e Vardy.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, in provincia di Monza.

L’ultimo precedente in Serie A a Lecce tra le due squadre risale al 2 ottobre 2022. In quell’occasione la Cremonese riuscì a strappare un pareggio per 1-1: gli ospiti passarono in vantaggio nel primo tempo con Ciofani, mentre al 42’ arrivò il pareggio del Lecce firmato da Strefezza.