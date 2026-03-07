Serie C, ko del Monopoli a Giugliano: il Cerignola travolge il Trapani, pari tra Casarano e Siracusa ⚽
Ss Monopoli 1966
FRANCESCO LOIACONO - Nella trentesima giornata del girone C della Serie C il Monopoli perde 2-0 contro il Giugliano allo Stadio Alberto De Cristofaro.
Nel primo tempo al 18’ i padroni di casa passano in vantaggio con Zammarini, che realizza con una conclusione di destro da fuori area. Nel secondo tempo, al 44’, il Giugliano raddoppia con Ogunseye, che firma il definitivo 2-0 con un tocco di sinistro. Dopo questa sconfitta il Monopoli resta all’ottavo posto in classifica con 44 punti.
Vittoria ricca di gol invece per l’Audace Cerignola, che supera 4-2 il Trapani allo Stadio Domenico Monterisi. I pugliesi sbloccano il risultato al 10’ del primo tempo con Ruggiero, a segno con un tocco di destro. Al 30’ arriva il raddoppio con Gambale di testa. Al 38’ Paolucci realizza la terza rete con una conclusione di sinistro da fuori area. Al 45’ il Trapani accorcia le distanze con Celeghin su rigore, concesso per un fallo di Martinelli su Nicoli.
Nel secondo tempo al 26’ il Cerignola cala il poker ancora con Gambale, autore di un rasoterra di destro. Al 38’ il Trapani trova il secondo gol con Vazquez, che segna con una girata di sinistro. Grazie a questo successo il Cerignola sale al settimo posto con 45 punti.
Pareggio per 1-1 invece tra il Casarano e il Siracusa allo Stadio Giuseppe Capozza. Nel secondo tempo al 3’ i padroni di casa passano in vantaggio con Cerbone, a segno con un tocco di destro. Al 35’ arriva il pareggio del Siracusa con Puzone, che firma l’1-1 con un rasoterra di sinistro. Il Casarano è nono in classifica con 40 punti, insieme all’Team Altamura.
Nel prossimo turno, la trentunesima giornata del girone C, lunedì 9 marzo alle 20:30 il Monopoli affronterà il Casarano allo Stadio Vito Simone Veneziani, mentre il Cerignola giocherà contro l’Atalanta Under 23 a Caravaggio.