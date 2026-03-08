Serie A, la Juventus torna a vincere: Pisa travolto 4-0

TORINO - La Juventus ritrova il sorriso e chiude il sabato di Serie A con una vittoria larga: allo Stadium i bianconeri travolgono 4-0 il Pisa, tornando al successo in campionato dopo oltre un mese.

L’inizio di partita è però più equilibrato di quanto dica il risultato finale. Gli ospiti partono con personalità e sfiorano subito il vantaggio con Stefano Moreo, che mette paura alla difesa bianconera nei primi minuti. La Juventus risponde creando diverse occasioni, ma nel primo tempo non riescono a concretizzare Federico Gatti, Francisco Conceição e Jonathan David, tutti vicini al gol senza riuscire a sbloccare la partita.

La svolta arriva nella ripresa. Al 54’ è Andrea Cambiaso a rompere l’equilibrio, trovando la rete che porta in vantaggio la squadra guidata da Luciano Spalletti. Il gol dà fiducia ai bianconeri, che aumentano ritmo e pressione.

Pochi minuti più tardi arriva anche il raddoppio: a firmarlo è Khéphren Thuram, bravo a finalizzare un’azione ben costruita e a indirizzare definitivamente il match.

Con il Pisa ormai in difficoltà, la Juventus continua ad attaccare e trova il tris a un quarto d’ora dalla fine grazie al talento di Kenan Yıldız, che chiude virtualmente la partita.

Nel recupero c’è spazio anche per il poker: Jérémie Boga firma il definitivo 4-0, completando una serata perfetta per i bianconeri. Una vittoria larga e convincente che permette alla squadra di Spalletti di ritrovare i tre punti e rilanciarsi in classifica.