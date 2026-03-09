Settimana mondiale del glaucoma 2026: il 10 marzo visite gratuite a Bisceglie

BISCEGLIE - In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma 2026, martedì 10 marzo saranno effettuate visite gratuite di screening all’Ospedale Vittorio Emanuele II.

L’iniziativa si svolgerà a Bisceglie presso la Uosvd Day Service Oculistica diretta dal dottor Pasquale Attimonelli, con controlli previsti dalle ore 9 alle 13. Per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 0883.483556.

La giornata rientra nelle attività promosse da IAPB Italia Onlus in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nell’ambito della settimana dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione del glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo.

Il glaucoma è una malattia cronica degenerativa che colpisce il nervo ottico e che, se non diagnosticata e trattata in tempo, può provocare una perdita progressiva e irreversibile della vista. Proprio per la sua capacità di svilupparsi senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali, viene spesso definito “ladro silenzioso della vista”.

Per questo motivo gli specialisti sottolineano l’importanza dei controlli periodici: una semplice misurazione della pressione oculare e una visita oculistica possono permettere una diagnosi precoce e prevenire gravi conseguenze per la salute visiva. La prevenzione resta infatti lo strumento più efficace per proteggere la vista.