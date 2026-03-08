Milan batte Inter 1-0: accorciato il distacco in classifica
|Ac Milan
MILANO - Il Milan vince il derby contro l'Inter per 1-0 e riduce a 7 punti il distacco dalla capolista, a dieci giornate dal termine della Serie A. Per l’Inter si interrompe una striscia impressionante: 8 vittorie consecutive e 15 gare utili di fila terminate con un ko.
I rossoneri partono subito aggressivi con Modric pericoloso in avvio. Al 34’ Mkhitaryan spreca l’occasione per l’1-0, ma un minuto dopo Estupiñan trova il gol che sblocca il risultato. Nella ripresa, Saelemaekers e Fofana creano pericoli nella metà campo nerazzurra, mentre Dimarco sfiora il pareggio.
Nel finale, l’Inter tenta l’assalto disperato: al 95’ i nerazzurri protestano per un presunto tocco di mano in area di Ricci, non rilevato dall’arbitro Doveri, e devono arrendersi al vantaggio milanista.