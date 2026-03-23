Settimana Santa a Noicàttaro: tre giorni di riti antichi tra fede, tradizione e comunità

NOICATTARO - A Noicàttaro (Bari) torna uno degli appuntamenti più sentiti della comunità: i riti della Settimana Santa, un patrimonio di devozione e tradizione che ogni anno attraversa le strade del centro, coinvolgendo cittadini e visitatori da tutta la Puglia. Dal 2 al 4 aprile, le vie del paese ospiteranno le suggestive processioni del Triduo Pasquale, culminando nella celebrazione della Resurrezione.

I riti del Triduo Pasquale

Il 2 aprile, Giovedì Santo, prenderà il via la tradizionale visita alle sette chiese con gli altari della reposizione. Alle 20:00, largo Sant’Agostino accoglierà l’accensione del falò organizzato dalla Confraternita della Passione, simbolo di purificazione e rinnovamento. Seguirà l’uscita della prima croce dalla Chiesa Madonna della Lama e la penitenza privata dei crociferi, mentre il corteo istituzionale cittadino visiterà gli altari in raccoglimento.

Il 3 aprile, Venerdì Santo, partirà alle 20:00 la Processione della ‘Naca’, con il simulacro del Cristo morto, percorrendo corso Roma e piazza Umberto fino alla Chiesa Madre. La notte proseguirà con la processione della Madonna Addolorata, prevista alle 2 del mattino, che attraverserà le chiese del borgo antico con soste rituali.

Il 4 aprile, Sabato Santo, alle 14:00 da largo Sant’Agostino prenderà il via la Processione dei Misteri, con i simulacri dei momenti più significativi della Passione di Cristo, che faranno ritorno in serata a largo Sant’Agostino. Nelle parrocchie si terrà la solenne Veglia pasquale della Resurrezione.

Celebrazioni liturgiche

Il cuore delle celebrazioni resta il Triduo Pasquale nelle quattro parrocchie di Noicàttaro: Giovedì Santo con la Messa in Coena Domini, Venerdì Santo con la Celebrazione della Passione del Signore e Sabato Santo con la Veglia pasquale.

Piano parcheggi e viabilità

Vista la grande partecipazione di pubblico, l’amministrazione comunale ha predisposto un piano straordinario della viabilità con cinque aree parcheggio: via Capurso, via Mazzini, via Desimini, via Amendola e via Cadorna (area Ferrovie del Sud Est).

Accrediti media

Giornalisti, fotografi e videomaker potranno effettuare riprese lungo il percorso solo con pass gratuito, richiedibile compilando il form sul sito ritualinojani.it. I pass consentiranno l’accesso all’area riservata per il falò e la prima croce, e l’accesso alle chiese quando non sono in corso funzioni religiose. Per informazioni: 327 831 7710.

Un’occasione unica per vivere la tradizione, la spiritualità e l’identità di Noicàttaro tra fede, memoria e comunità.