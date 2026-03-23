Servizi pulizia Asl Brindisi, Caroli: 'Trecento dipendenti sottopagati e meno garantiti degli altri lavoratori delle altre Asl'

- "Nuova legislatura, ma vecchi problemi sempre irrisolti: dopo cinque Commissioni regionali e un anno di richieste non si riesce ancora a definire il futuro dei lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e sanificazione delle strutture dell’Asl Brindisi. Parliamo di oltre 300 dipendenti che, come è dimostrato con atti ufficiali, in alcuni casi, guadagnano 12 euro al giorno, per due ore di lavoro. Una mortificazione della dignità umana che non ha alcuna ragione di esistere, ed è per questo che nella seduta di oggi delle Commissioni congiunte (Bilancio e Sanità) ho chiesto che sia fatta rispettare la legge sul salario minimo pugliese, dal giorno dell’approvazione e quindi con il computo degli arretrati. E mentre ai lavoratori si riconoscono questi stipendi il sistema dello spacchettamento dei servizi nell’Asl Brindisi, come emerge da atti ufficiali e non da semplici ipotesi, consente alle aziende titolari dell’appalto di ottenere guadagni spropositati. Ho chiesto all’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, a cui riconosco onestà e integrità morale, d’intervenire personalmente a verificare la spesa fuori controllo all’interno dell’azienda sanitaria brindisina. Ci sono decine di affidamenti extra-appalto che alimentano un sistema contro i cittadini ed i lavoratori ed a favore di pochi. Forse per convenienze elettorali, o per altre ragioni che occorre riconoscere. Qui si tratta di ripristinare un senso di giustizia, ed in alcuni casi anche di legalità che sembra mancare in più circostanze nella sanità brindisina. Come oggi hanno ricordato tutte le sigle sindacali, la provincia di Brindisi è l’unica in Puglia che non ha affidato il servizio di pulimento e sanificazione alla Sanitaservice; inoltre ai lavoratori viene riconosciuto un contratto di lavoro, non come Aiop Sanità privata (Associazione Italiana Ospedalità Privata), ma come Multiservizi. Da oltre un anno denunciamo tutto ciò, e nulla è stato fatto in questi mesi per risolvere il problema. Anzi, si è pensato solo a concedere un’ulteriore proroga. E su questo fronte ho chiesto all’assessore Pentassuglia di accorciare i tempi, ed evitare di prolungare questa sentenza di mesi, perché il rischio concreto che l’Asl Brindisi possa nuovamente allungare i tempi della proroga. Stendiamo un velo pietoso poi sulla circostanza che la Sanitaservice, nonostante le sollecitazioni ed i richiami su questo servizio, abbiamo presentato il piano economico di valutazione per l’eventuale internalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione solo tre giorni fa. Questo è l’interesse che l’Asl Brindisi con i suoi apparati ha nei confronti dei lavoratori e delle comunità".