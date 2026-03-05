Splash Hospitality Expo 2026: il programma dei convegni

BARI - Da domenica 8 a mercoledì 11 marzo 2026, presso la Fiera del Levante di Bari, si terrà l’ottava edizione di. L’evento, parte integrante di, si conferma un punto di riferimento per il mondo Ho.Re.Ca. del Sud Italia, animando un’area espositiva di circa 3.000 m² con masterclass, talk e competizioni a cura di brand nazionali e realtà del territorio.

Oltre all’area espositiva, Splash propone un ricco programma di convegni e momenti formativi dedicati alle tendenze e alle sfide del comparto hospitality. Claudio Lepore, founder di Bar Project, sottolinea che la formazione rappresenta la leva principale per la crescita del settore e per questo hanno scelto di animare il palcoscenico centrale con appuntamenti interamente dedicati alla specializzazione e alla crescita professionale.

Programma dei convegni

Domenica 8 marzo la giornata si apre alle 10.30 con la Regione Puglia, a cura dell’assessore all’Agricoltura e Sviluppo Rurale Francesco Paolicelli, seguita dal convegno “La cucina delle radici: Le Marche guardano al futuro”, a cura della Camera di Commercio delle Marche. Alle 13.00 si terrà “Conversazioni liquide”, talk con esperti locali e il professor Francesco Lenoci dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel pomeriggio sono previsti interventi di brand nazionali, un focus sul caffè e un approfondimento sulle nuove tendenze della nightlife.

Lunedì 9 marzo il convegno “L’importanza della formazione nel mondo della miscelazione” sarà seguito da approfondimenti su caffè e pizza contemporanea. Il pomeriggio sarà dedicato a prosecco, gelato e nuove prospettive del beverage analcolico.

Martedì 10 marzo si terrà “Message in a bottle: Voci, visioni e tendenze dal mondo del bar”, con la partecipazione dell’assessore Pietro Petruzzelli, dell’assessora Carla Palone, Giampiero Francesca, Massimo Macrì di Blue Blazer, Piermaurizio Dirienzo di The First e Luca Tesser di Mixology Mag.

Mercoledì 11 marzo la giornata si aprirà alle 10.30 con “L’importanza della formazione: Dalle Murge a Seoul, il cuore piccante della Puglia”, seguita da “Taste Forward – Puglia, Strategie e opportunità per l’agroalimentare”, a cura della Regione Puglia.

L’ottava edizione di Splash Hospitality Expo si propone come un momento strategico per la formazione, lo scambio di esperienze e la valorizzazione delle competenze professionali nel settore del beverage e della ristorazione.