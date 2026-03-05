Bari: al Parco 2 Giugno musica dalle prime ore della mattina con “Morning Dancing”





BARI - Domenica 8 marzo al Hyde Park Café di Bari, all’interno di Parco 2 Giugno, si terrà il primo appuntamento di “Morning Dancing”, un format che porta la musica elettronica nelle ore più luminose della giornata e trasforma il risveglio in un’esperienza collettiva di movimento, sole e libertà.

Il Morning Day segue le più recenti tendenze del clubbing internazionale, portando la musica nelle prime ore del giorno e ribaltando il tradizionale concetto di discoteca serale. Non è soltanto un cambio di orario: è un nuovo modo di vivere la socialità, più luminoso, più consapevole, più vicino ai ritmi contemporanei.

Nell’arco della giornata saranno proposti diversi pacchetti esperienziali che integrano musica, benessere e convivialità. Dalla colazione energetica per iniziare la giornata con il mood giusto, fino ai format che includono il pranzo, ogni momento diventa parte di un percorso che unisce club culture e sapori tradizionali. L’idea è trasformare la festa in un’esperienza completa, che accompagna il pubblico dalla prima luce fino al primo pomeriggio, con un’atmosfera che evolve insieme alla musica. Un modo nuovo di vivere il parco, immersi nella natura e nella musica, fin dalle prime ore.

Dalle 10, fino alla sera sarà proposta musica con dj locali e nazionali. Per questo primo appuntamento in consolle si alterneranno in consolle UMA, Gigi Danisi, Mikmoog, Kilfa, Natural Modulation, Aural Chrome, Zio P e Antenore.

Oltre a loro ci saranno Luciano Esse con il suo set “Underground house peak” e Mikmoog. Luciano Sambati all’anagrafe è un dj e producer italiano attivo dai primi anni ’90, figura di riferimento della scena house e techno tra Italia e Regno Unito. Salentino d’origine ha contribuito a ridefinire il clubbing nel Sud Italia. A cavallo del nuovo millennio ha vissuto a Londra, esibendosi in club iconici come Fabric, The End, Ministry of Sound ed Egg London. Co‑fondatore del progetto itinerante Zum, è noto per un suono ipnotico, crudo e profondamente groove‑driven. Mikmoog, al secolo Michele Sciacovelli, è un dj e producer pugliese tra le figure più riconoscibili della scena tekno e underground del Sud Italia. È ideatore dei collettivi La Fabbrica del Beat e Bass Attack, realtà che hanno dato spazio a numerosi artisti della scena rave e alternativa.

L’ingresso è libero con consumazione obbligatoria prenotbile su Eventbrite al link ufficiale dell’evento. Possibilità di posti a sedere, prenotabili tramite WhatsApp al 329 3156732.



