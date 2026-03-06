Spos(s)ati: Se l’Amore è un’Odissea, la Convivenza è il Naufragio (Esilarante)



Data: Mercoledì 11 marzo 2026

Orario: ore 21:00

Location: Multisala Vignola Cinema Teatro, Polignano a Mare (BA)

Biglietti: Disponibili al botteghino del teatro oppure online su https://www.pugliaculture.it/evento/spossati-3/



Non è solo uno spettacolo, è una seduta di terapia collettiva dove l'unica medicina prescritta è la capacità di ridere delle proprie miserie domestiche.





POLIGNANO A MARE - Dimenticate le carrozze che diventano zucche e le scarpette di cristallo. La realtà della coppia moderna non è fatta di balli a corte, ma di turni per la spazzatura e discussioni sull'opportunità di accendere il riscaldamento. Mercoledì 11 marzo 2026, il palcoscenico del Multisala Vignola di Polignano a Mare ospiterà un’indagine ironica e spietata sulle dinamiche sentimentali: lo spettacolo “Spos(s)ati”. Sul palco, un duo d'eccezione: Daniela Baldassarra, saggista accademica specializzata in tematiche di genere (almeno per finta), e Antonio Stornaiolo, nel ruolo di un esperto quanto improbabile moderatore. Insieme, i due smontano con “ironia chirurgica” l’impalcatura del romanticismo per rivelare ciò che resta sul campo di battaglia quotidiano.Lo spettacolo non fa sconti. Si parte dalla “notte dei tempi”, tra costole donate controvoglia e cocktail mal riusciti di ormoni, per arrivare alla decadenza matrimoniale più autentica. Il focus non è l'amore ideale, ma la sopravvivenza affettiva. Attraverso un linguaggio serrato e brillante, Baldassarra e Stornaiolo esplorano i frammenti di un discorso amoroso ormai ridotto a frasi fatte: “Smetti di russare”, “Hai cambiato il pigiama?”, “Perché abbiamo chiesto quel mutuo?”.La particolarità di “Spos(s)ati” risiede nella sua natura ibrida tra teatro e conversazione sociologica. Con le luci in sala perennemente accese e l'abbattimento della quarta parete, il pubblico cessa di essere spettatore passivo per diventare co-protagonista.Le domande poste dai due interpreti risuonano come specchi per chiunque abbia mai condiviso un tetto con un altro essere umano: “Gli uomini e le donne sono davvero biologicamente adatti a stare insieme?”.La risposta, probabilmente, non arriverà, ma il viaggio per cercarla sarà costellato di risate liberatorie.