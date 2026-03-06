Teatro Petruzzelli: torna “Falstaff” di Giuseppe Verdi per la regia di Luca Ronconi

BARI – Sabato 7 marzo alleilriapre il sipario su uno spettacolo amatissimo dal pubblico:di Giuseppe Verdi, per la regia di Luca Ronconi, ripresa da Marina Bianchi. L’allestimento scenico originale risale al 2013 e nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Teatro Petruzzelli, la Fondazione di San Carlo di Napoli e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli ci sarà il maestro Vincenzo Milletarì, mentre Marco Medved guiderà il Coro del Teatro Petruzzelli. Le scene sono firmate da Tiziano Santi, i costumi da Tiziano Musetti, e il disegno luci da A. J. Weissbard.

La commedia lirica in tre atti, su libretto di Arrigo Boito, trae ispirazione da Le allegre comari di Windsor e da alcuni passi del dramma storico Enrico IV di William Shakespeare. L’opera fu rappresentata per la prima volta il 9 febbraio 1893 al Teatro alla Scala di Milano.

Il cast vedrà alternarsi sul palco Milan Siljanov (Sir John Falstaff, 7, 11, 13, 15 marzo) e Dario Solari (Sir John Falstaff, 8, 14 marzo), Mihai Damian (Ford, 7, 11, 13, 15 marzo) e Min Kim (Ford, 8, 14 marzo), Jack Swanson (Fenton, 7, 11, 13, 15 marzo) e Francesco Lucii (Fenton, 8, 14 marzo), Roberta Mantegna (Mrs Alice Ford, 7, 11, 13, 15 marzo) e Lavinia Bini (Mrs Alice Ford, 8, 14 marzo), Damiana Mizzi (Nanetta, 7, 11, 13, 15 marzo) e Désirée Giove (Nanetta, 8, 14 marzo), Anita Rachvelischvili (Mrs. Quickly, 7, 11, 13, 15 marzo) e Silvia Beltrami (Mrs. Quickly, 8, 14 marzo), Christian Collia (Dottor Cajus), Enrico Casari (Bardolfo), Marco Spotti (Pistola) e Irene Savignano (Mrs. Meg Page).

Le repliche proseguiranno domenica 8 marzo alle 18.00, mercoledì 11 marzo alle 18.00, venerdì 13 marzo alle 20.30, sabato 14 marzo alle 18.00 e domenica 15 marzo alle 18.00.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli (lun-10.00/14.00, mar-sab 11.00/19.00, dom 10.00/13.00) e online su VivaTicket. Per informazioni: botteghino@fondazionepetruzzelli.it.