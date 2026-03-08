Taranto, aggredisce i poliziotti durante un intervento per maltrattamenti: arrestato 28enne

TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni, originario di Taranto, ritenuto presunto responsabile dei reati di violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento è stato effettuato dal personale della Squadra Volante dopo la richiesta di aiuto di una donna che ha segnalato di essere vittima di maltrattamenti da parte del convivente.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la donna visibilmente provata, mentre il compagno, in evidente stato di agitazione, si muoveva nervosamente per l’abitazione, ostacolando qualsiasi contatto tra la vittima e gli agenti e impedendole anche di parlare con loro.

L’uomo, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo e, nei momenti più concitati dell’intervento, avrebbe tentato di aggredire i poliziotti, cercando anche di uscire dall’abitazione per darsi alla fuga.

Dopo alcuni attimi di tensione, gli agenti sono riusciti a riportarlo alla calma.

Secondo quanto riferito dalla vittima agli operatori della Squadra Volante, negli ultimi mesi il compagno, a causa di un consumo sempre più frequente di sostanze stupefacenti, avrebbe assunto atteggiamenti sempre più aggressivi, mai denunciati fino a quel momento alle forze dell’ordine nella speranza di un suo cambiamento.

Al termine degli accertamenti, dopo la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria competente, il 28enne è stato arrestato e condotto presso la locale casa circondariale.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.