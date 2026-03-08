Gallipoli, droga pronta per lo spaccio in casa: arrestato 23enne

GALLIPOLI - Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane di 23 anni, residente a Gallipoli, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti del Commissariato di Gallipoli della Questura di Lecce presso un’abitazione nella disponibilità del giovane. L’attività di polizia giudiziaria ha permesso di rinvenire diverse tipologie di sostanze stupefacenti, confermando l’ipotesi investigativa di una possibile attività di spaccio sul territorio.

Nel corso del controllo sono stati trovati e sequestrati circa 14 grammi di cocaina, già suddivisi in 27 dosi sigillate in involucri di cellophane e pronte per la vendita, oltre 270 grammi di marijuana e circa 8 grammi di hashish. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La perquisizione personale sul 23enne ha inoltre consentito di recuperare 305 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio. Sotto sequestro anche il telefono cellulare in uso all’indagato, che sarà analizzato per ricostruire eventuali canali di approvvigionamento e di vendita della droga.

Al termine delle formalità di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, informato dell’arresto in flagranza, il giovane è stato condotto presso la Casa circondariale di Lecce, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Parallelamente al procedimento penale è inoltre in fase di valutazione l’eventuale applicazione di misure di prevenzione da parte del Questore di Lecce, Giampietro Lionetti.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.