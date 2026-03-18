Taranto, arrestato 41enne: oltre 600 file pedopornografici nel computer
TARANTO – Un uomo di 41 anni è stato arrestato nella provincia di Taranto con l’accusa di detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico.
Secondo quanto emerso dalle indagini, il 41enne custodiva nel proprio computer oltre 600 file di contenuti illeciti. L’operazione è il risultato dell’attività di monitoraggio condotta dalla Polizia Postale per contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori online.
L’intervento è stato eseguito dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Taranto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, con decreto di perquisizione emesso dal tribunale di Lecce.
Durante la perquisizione gli agenti hanno sequestrato anche quattro hard disk, contenenti complessivamente circa 7 terabyte di dati, ora al vaglio degli investigatori.
Al termine delle operazioni, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre persone o reti e per verificare la diffusione del materiale illecito.