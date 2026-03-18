Bari, “Fuori Bif&st” 2026: 250 eventi in città per il festival del cinema

BARI – Centotrenta rassegne e altrettante attività, per un totale di circa: mostre, talk, installazioni, momenti musicali, laboratori, rassegne di cortometraggi e cinema minore.

Si tratta di “Fuori Bif&st – La città si veste di cinema”, il programma di eventi che accompagnerà l’edizione 2026 del Bif&st – Bari international film&tv Festival, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo. Il cartellone è stato presentato alla presenza degli assessori comunali alle Culture e allo Sviluppo economico, Paola Romano e Pietro Petruzzelli, e del direttore artistico del Bif&st, Oscar Iarussi.

Nel programma figurano anche la mostra organizzata dalla Città Metropolitana sulla fotografa delle dive Chiara Samugheo, aperta fino al 3 maggio nella Pinacoteca, e la mostra “Scart”, inaugurata il 20 marzo nel teatro Margherita, primo evento dopo la recente ristrutturazione.

Eventi saranno organizzati anche in via Sparano e piazza Ferrarese, tutti collegati al mondo del cinema. Secondo Petruzzelli, “il Fuori Bif&st fa respirare cinema, cultura e arte. Ci saranno installazioni in luoghi informali come le attività commerciali, creando un’occasione di clima festoso fra arte, cultura e occupazione di spazio pubblico”. Romano ha aggiunto che le attività culturali coinvolgeranno anche Università di Bari, associazioni culturali e librerie, con proiezioni di film sulla storia del cinema internazionale, intelligenza artificiale e il rapporto uomo-macchina.

Per Iarussi, “il Fuori Bif&st è ormai una tradizione e permette alla comunità di riconoscere il festival come proprio, contribuendo attivamente al suo successo”.