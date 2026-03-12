Taranto, dibattito sull'ex Ilva al Delfino Hotel



TARANTO - Il caso dell'ex Ilva di Taranto rappresenta una delle questioni più complesse e controverse della politica industriale italiana degli ultimi decenni. Un nodo irrisolto che intreccia diritti costituzionali apparentemente inconciliabili: il diritto al lavoro di migliaia di famiglie e il diritto alla salute di un'intera comunità. - Il caso dell'ex Ilva di Taranto rappresenta una delle questioni più complesse e controverse della politica industriale italiana degli ultimi decenni. Un nodo irrisolto che intreccia diritti costituzionali apparentemente inconciliabili: il diritto al lavoro di migliaia di famiglie e il diritto alla salute di un'intera comunità.





Dalla gestione della famiglia Riva ai successivi commissariamenti, dalle acquisizioni fallite alle nazionalizzazioni, il sito siderurgico tarantino è diventato simbolo delle contraddizioni e dei limiti dell'intervento statale nell'economia. Miliardi di euro di investimenti pubblici, promesse di risanamento ambientale mai completate, piani industriali disattesi e una città ostaggio di scelte politiche spesso emergenziali e contraddittorie.





Ora!Puglia promuove un dibattito pubblico per analizzare criticamente le responsabilità politiche, le scelte economiche e le prospettive future per Taranto e per il sistema industriale italiano.





Il dibattito si terrà venerdì 13 marzo alle ore 18:30 presso il Delfino Hotel di Taranto.





Relatori e interventi





Annarita Digiorgio

Gianpaolo Cassese

Vito Pastore

Michele Boldrin



