Taranto, salvata una ragazza sul cornicione della Villa Peripato grazie all’intervento della Polizia

TARANTO Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Taranto ha salvato una giovanissima ragazza intenzionata a lanciarsi nel vuoto dal muro di cinta della Villa Peripato. La Sala Operativa della Questura, ricevuta la richiesta di aiuto, ha allertato immediatamente tutti gli equipaggi presenti nella zona.

I Falchi della Squadra Mobile, giunti sul posto con le loro moto, hanno individuato la ragazza seduta pericolosamente sul cornicione, dando l’impressione di voler portare a termine il gesto. Senza mai perderla di vista, gli agenti hanno instaurato un colloquio per rassicurarla e riportarla alla ragione.

Dopo circa dieci minuti, approfittando di un attimo di distrazione, i poliziotti sono riusciti a bloccarla, cingendole le braccia attorno al busto, sollevarla e metterla in salvo. La giovane, fidandosi dei due agenti, ha chiesto di non essere lasciata sola e di essere accompagnata in ambulanza.

La ragazza è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata presso il locale ospedale per tutti gli accertamenti clinici necessari. L’intervento tempestivo della Polizia ha così evitato una tragedia e garantito l’incolumità della giovane.