Rapina a mano armata a Trepuzzi: malviventi fuggono con 7.000 euro

TREPUZZI - Ieri sera, intorno alle 20.30, due uomini con il volto coperto e armati di pistola hanno messo a segno una rapina in un centro scommesse di Trepuzzi. I malviventi hanno minacciato i dipendenti e si sono impossessati dell’incasso della giornata, circa 7.000 euro, prima di fuggire a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce.

Nonostante il forte spavento tra i presenti, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina, che hanno effettuato rilievi e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.