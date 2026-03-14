Taranto, uomo aggredito dai suoi pitbull a Talsano: è in gravi condizioni

TARANTO - Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito dai suoi due cani pitbull nel tardo pomeriggio di ieri, 13 marzo, a, alla periferia di

L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della vittima, dove gli animali lo avrebbero improvvisamente attaccato, azzannandolo in diverse parti del corpo.

L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale Santissima Annunziata, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i veterinari della ASL Taranto, che hanno preso in carico i due pitbull per gli accertamenti del caso.