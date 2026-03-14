Vico del Gargano, gran finale per il Festival del Teatro Popolare
VICO DEL GARGANO - Gran finale oggi, sabato 14 marzo, per il Festival del Teatro Popolare del Gargano che si conclude con la cerimonia di premiazione all’Auditorium Lanzetta di Vico del Gargano.
Alla serata, in programma dalle ore 19, parteciperanno diversi rappresentanti istituzionali del territorio garganico: Caterina Foresta, vicesindaco di Carpino; Alessandro Nobiletti, sindaco di Ischitella; i primi cittadini Michele Di Pumpo e Carmine D’Anelli. Presente anche Raffaele Di Mauro, commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano.
Ad accogliere gli ospiti saranno il sindaco Raffaele Sciscio e l’assessore alla Cultura Rita Selvaggio.
Edizione da record
La quarta edizione del festival ha registrato numeri record: nelle prime dodici date, da gennaio, l’Auditorium Lanzetta ha accolto circa 3.600 spettatori, destinati a diventare 4.500 con le ultime tre serate, tutte già sold-out.
Il direttore artistico Giuseppe Aguiari ha sottolineato il livello qualitativo dell’edizione 2026: dieci compagnie teatrali provenienti da tutta Italia, due eventi speciali e dieci spettacoli distribuiti in quindici date complessive, repliche comprese.
I temi dell’edizione
Tra le novità più importanti dell’edizione 2026, il focus dedicato al mondo dell’adolescenza e alle sue fragilità, con una conferenza nazionale sul fenomeno degli hikikomori che ha visto protagonisti il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai e la psicopedagogista Barbara Tamborini.
Grande attenzione anche al teatro civile con lo spettacolo Pietro Orlandi, fratello, dedicato al caso di Emanuela Orlandi, con l’intervento dell’avvocata Laura Sgrò.
Cultura e territorio
Il Festival del Teatro Popolare del Gargano è sostenuto dal Comune di Vico del Gargano, con il patrocinio della Provincia di Foggia e del Parco Nazionale del Gargano.
La rassegna è organizzata dall’associazione 'Ncvò Cappà 'Nsciaun, che quest’anno celebra 32 anni di attività, con il supporto della Pro Loco di Vico del Gargano e della FITA - Federazione Italiana del Teatro Amatoriale.
Il successo dell’edizione 2026 conferma il festival come uno dei principali appuntamenti culturali del Gargano, capace di coniugare intrattenimento, riflessione sociale e valorizzazione del territorio. 🎭