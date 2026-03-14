Vico del Gargano, gran finale per il Festival del Teatro Popolare

VICO DEL GARGANO - Gran finale oggi, sabato 14 marzo, per ilche si conclude con la cerimonia di premiazione all’di

Alla serata, in programma dalle ore 19, parteciperanno diversi rappresentanti istituzionali del territorio garganico: Caterina Foresta, vicesindaco di Carpino; Alessandro Nobiletti, sindaco di Ischitella; i primi cittadini Michele Di Pumpo e Carmine D’Anelli. Presente anche Raffaele Di Mauro, commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano.

Ad accogliere gli ospiti saranno il sindaco Raffaele Sciscio e l’assessore alla Cultura Rita Selvaggio.

Edizione da record

La quarta edizione del festival ha registrato numeri record: nelle prime dodici date, da gennaio, l’Auditorium Lanzetta ha accolto circa 3.600 spettatori, destinati a diventare 4.500 con le ultime tre serate, tutte già sold-out.

Il direttore artistico Giuseppe Aguiari ha sottolineato il livello qualitativo dell’edizione 2026: dieci compagnie teatrali provenienti da tutta Italia, due eventi speciali e dieci spettacoli distribuiti in quindici date complessive, repliche comprese.

I temi dell’edizione

Tra le novità più importanti dell’edizione 2026, il focus dedicato al mondo dell’adolescenza e alle sue fragilità, con una conferenza nazionale sul fenomeno degli hikikomori che ha visto protagonisti il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai e la psicopedagogista Barbara Tamborini.

Grande attenzione anche al teatro civile con lo spettacolo Pietro Orlandi, fratello, dedicato al caso di Emanuela Orlandi, con l’intervento dell’avvocata Laura Sgrò.

Cultura e territorio

Il Festival del Teatro Popolare del Gargano è sostenuto dal Comune di Vico del Gargano, con il patrocinio della Provincia di Foggia e del Parco Nazionale del Gargano.

La rassegna è organizzata dall’associazione 'Ncvò Cappà 'Nsciaun, che quest’anno celebra 32 anni di attività, con il supporto della Pro Loco di Vico del Gargano e della FITA - Federazione Italiana del Teatro Amatoriale.

Il successo dell’edizione 2026 conferma il festival come uno dei principali appuntamenti culturali del Gargano, capace di coniugare intrattenimento, riflessione sociale e valorizzazione del territorio. 🎭