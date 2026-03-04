Torna l’Amaro Montenegro Week a Bari: dal 8 al 14 marzo oltre 35 locali coinvolti

BARI – Sarà Bari a ospitare dall’8 al 14 marzo la nuova edizione dell’, che quest’anno celebra la città con la “Bari Edition”. L’iniziativa, promossa dall’iconico amaro nato a Bologna nel 1885, coinvolgerà oltre 35 locali del quartiere Ubertino, tra cocktail bar e ristoranti, con drink list speciali dedicate al brand.

Tra i cocktail signature protagonisti della settimana: il Monte Punch di Gianluca Tassielli (Arcimboldo Spirits and Fruit), un milk punch contemporaneo che unisce Amaro Montenegro al gin con chiarificazione al latte e spezie; e il Dry March di Davide Mitacchione (Luau Tiki Bar), un sour verticale dove Amaro Montenegro incontra il Mount Gay Eclipse Navy Strength, con lime e passion fruit.

I ristoranti aderenti offriranno Amaro Montenegro nel dopo cena, nella versione liscia o con ghiaccio, mentre alcuni locali di Bologna e Potenza parteciperanno come special guest, rafforzando il gemellaggio tra le città.

Contemporaneamente, Gruppo Montenegro sarà presente a Splash – Expo Beverage e Hospitality (8-11 marzo, Fiera del Levante – stand n.42), con tutti i brand spirits del portfolio aziendale, dall’Amaro Montenegro al gin Edgar Sopper Premium Dry, fino alle tequila distribuite dal gruppo.

I locali aderenti a Bari includono, tra i cocktail bar: Luau Tiki, La Iosa, Arcimboldo Spirits & Fruit, Manicomio, Base Records Bistrot, Speakeasy, U’kor, EnoMezcla, Chinato, e molti altri; mentre tra i ristoranti figurano: Mamapulia, Murattiana, Ceralacca, Ruffiano, Piccinni 28, Argiro 52, Al Sorso Preferito, El Focacciaro, Orecchietteria San Nicola e altri ancora.

L’Amaro Montenegro Week conferma il successo del brand nella miscelazione e l’attenzione alla cultura del bere consapevole, offrendo al pubblico occasioni di degustazione e momenti di scoperta della creatività dei bartender.