Torre Santa Susanna, un supporto contro la violenza di genere: inaugurato lo sportello di ascolto del CAV 'Fiore di Loto'



ILEANA PIZZOLLA e DANIELE MARTINI - TORRE SANTA SUSANNA (BR) - Si è inaugurato ieri lo Sportello di Ascolto del Centro di Violenza "Fiore di Loto" a Torre Santa Susanna presso i locali del Consultorio ASL in Largo Convento magistralmente diretto da Franca Rizzo che afferma: "Non abbiamo inaugurato solo un ufficio. Abbiamo aperto un luogo di libertà, ascolto e rinascita. Un traguardo che profuma di dignità e coraggio, raggiunto grazie alla sinergia tra l'Amministrazione Comunale e la Asl di Brindisi, perché nessuna donna deve più sentirsi sola davanti alla paura". - Si è inaugurato ieri lo Sportello di Ascolto del Centro di Violenza "Fiore di Loto" a Torre Santa Susanna presso i locali del Consultorio ASL in Largo Convento magistralmente diretto da Franca Rizzo che afferma: "Non abbiamo inaugurato solo un ufficio. Abbiamo aperto un luogo di libertà, ascolto e rinascita. Un traguardo che profuma di dignità e coraggio, raggiunto grazie alla sinergia tra l'Amministrazione Comunale e la Asl di Brindisi, perché nessuna donna deve più sentirsi sola davanti alla paura".





E’ uno sportello che abbatte i muri del silenzio. Non è necessario andare lontano per cercare aiuto: la mano tesa delle professioniste di "Fiorediloto" è qui, nel cuore della nostra comunità, con tutta la discrezione e la competenza che ogni storia merita.





Il primo passo per eliminare la violenza è esserci. E Torre Santa Susanna ha risposto "Presente!", dimostrando di essere una comunità attenta, unita e pronta a fare fronte comune contro ogni abuso.





Presenti all'evento le autorità civile e religiose e i Carabinieri della Stazione di Francavilla F.na con il Capitano Alessandro Genovese.





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