Cisternino, venerdì 27 marzo nella Sala Consiliare sarà presentato il libro 'Truffe agli anziani' di Pietro Battipede



Alle ore 18.00, nel Comune di Cisternino, un incontro pubblico promosso per approfondire il fenomeno delle truffe agli anziani tra analisi criminologica, prevenzione sanitaria e collaborazione tra forze dell’ordine e comunità





CISTERNINO (BR) - Venerdì 27 marzo, alle ore 18.00, nella Sala consiliare del Comune di Cisternino, si terrà la presentazione del libro "Truffe agli anziani", firmato da Pietro Battipede e pubblicato da FenImprese Bari Editore. Un appuntamento di alto profilo civile e sociale, dedicato a uno dei fenomeni più insidiosi e in crescita nella società contemporanea.





L’iniziativa, ospitata dall’Amministrazione comunale, vedrà i saluti istituzionali del Sindaco Lorenzo Perrini e la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, a conferma della centralità del tema nel dibattito pubblico.





Relatori dell’incontro saranno Pietro Battipede, già Dirigente della Polizia di Stato e autore di testi giuridici e di sicurezza privata, e Luigi Antonio Fino, Dirigente Medico ASL BA e Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri della ASL Brindisi. A moderare il confronto sarà Alessandro Nardelli, Direttore di In Puglia 24.





Parteciperanno inoltre il Luogotenente CS Salvatore Pernice, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cisternino, e la Dott.ssa Maria Antonietta Zullo, Comandante della Polizia Locale di Cisternino.





Il libro





"Truffe agli anziani" nasce dall’esigenza concreta di analizzare, comprendere e contrastare un reato che non colpisce soltanto il patrimonio economico delle vittime, ma incide profondamente sulla loro sicurezza, dignità e fiducia nel prossimo.

L’opera si sviluppa in tre momenti strettamente interconnessi: una prima parte dedicata all’analisi teorica e criminologica del fenomeno; una seconda sezione operativa con casi concreti e simulazioni verosimili che illustrano le tecniche più diffuse – dal finto appartenente alle forze dell’ordine alla truffa del parente in difficoltà, fino alle nuove forme di raggiro digitale –; infine una parte orientata alla prevenzione, con strategie di difesa e modelli di comportamento rivolti a cittadini, familiari e operatori della sicurezza.

Completa il volume un racconto ispirato a un caso realmente accaduto, inserito come strumento di riflessione e coinvolgimento emotivo, affinché la consapevolezza non resti solo teorica ma diventi patrimonio condiviso.





Un progetto territoriale





L’incontro di Cisternino rappresenta il primo momento di un progetto più ampio che intende coinvolgere altri Comuni della provincia di Brindisi e di Bari, con l’obiettivo di costruire una rete di prevenzione fondata sulla collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, operatori sanitari e cittadini.

Non una lezione accademica, ma un momento di confronto e ascolto, in cui l’esperienza investigativa e quella sanitaria dialogano con il territorio per trasformare la conoscenza in azione concreta di tutela delle persone più vulnerabili. L’ingresso è libero.