Tragedia a Castelluccio dei Sauri, muore bambino di 10 anni: aperta indagine

CASTELLUCCIO DEI SAURI - È stata aperta un’indagine sulla morte di Alessio, un bambino di dieci anni deceduto sabato pomeriggio, 28 febbraio, amentre stava giocando nei pressi di una fontana nella piazza centrale del paese.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe scivolato, battendo violentemente capo, collo e petto contro il muretto della fontana. Dopo l’impatto, Alessio avrebbe perso il respiro fino a subire un arresto cardiaco.

Immediati i soccorsi: un medico rianimatore presente sul posto ha avviato le manovre di emergenza, proseguite per oltre 45 minuti dai sanitari del 118, giunti con più mezzi anche da Troia e Foggia. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

I carabinieri, con il supporto della sezione investigazioni scientifiche, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma del bambino è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso.