Tragedia a Castelluccio dei Sauri, muore bambino di 10 anni: aperta indagine
CASTELLUCCIO DEI SAURI - È stata aperta un’indagine sulla morte di Alessio, un bambino di dieci anni deceduto sabato pomeriggio, 28 febbraio, a Castelluccio dei Sauri mentre stava giocando nei pressi di una fontana nella piazza centrale del paese.
Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe scivolato, battendo violentemente capo, collo e petto contro il muretto della fontana. Dopo l’impatto, Alessio avrebbe perso il respiro fino a subire un arresto cardiaco.
Immediati i soccorsi: un medico rianimatore presente sul posto ha avviato le manovre di emergenza, proseguite per oltre 45 minuti dai sanitari del 118, giunti con più mezzi anche da Troia e Foggia. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.
I carabinieri, con il supporto della sezione investigazioni scientifiche, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma del bambino è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso.