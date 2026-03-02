«World Soundtracks»: cinema e musica con il Mercadante Quartet al Forma di Bari

BARI - Un viaggio tra le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, eseguite dal vivo e accompagnate dalla proiezione su grande schermo delle immagini dei film per cui sono state composte. È la proposta dell’associazione Aps Nel Gioco del Jazz, presieduta da Donato Romito, per la rassegna «Soundscapes» diretta da Pietro Laera.

Sabato 7 marzo, alle ore 21, al Teatro Forma di Bari, protagonista sarà il Mercadante Quartet con il concerto per immagini «World Soundtracks».

I grandi sodalizi tra registi e compositori

Il programma ripercorre alcuni dei più celebri sodalizi artistici tra compositori e registi, spesso premiati con l’Oscar. In scaletta le musiche di Bernard Herrmann per Alfred Hitchcock, di Nino Rota per Federico Fellini, di Ennio Morricone per Sergio Leone e Giuseppe Tornatore, di John Williams per Steven Spielberg e di Nicola Piovani per Roberto Benigni. Un percorso tra cinema e musica che mette in dialogo immagini e suoni, valorizzando alcune delle pagine più iconiche della storia del grande schermo.

Il Mercadante Quartet

Il Mercadante Quartet nasce all’interno dell’Orchestra Saverio Mercadante, fondata nel 2010 ad Altamura e diretta da Rocco Debernardis. Il quartetto è composto da Leo Binetti al pianoforte, Giampaolo Caldarola al sax baritono, Rocco Debernardis al clarinetto e Saverio Petruzzellis alle percussioni.

L’orchestra vanta oltre 200 concerti e collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale. Tra i momenti più significativi ci sono il concerto con José Carreras nel 2015 a Matera, il tour con Riccardo Cocciante nel 2022 e la partecipazione all’evento benefico «Una nessuna centomila» all’Arena di Verona nel 2024 con Fiorella Mannoia, oltre alle date inaugurali del tour della cantante alle Terme di Caracalla.

Numerose anche le collaborazioni in ambito pop e classico, con artisti quali Uto Ughi, Lucio Dalla, Antonella Ruggiero, Umberto Tozzi e Francesco De Gregori. Tra le pubblicazioni discografiche figurano «Seirenes», «The Breaths», «Ammore e niente cchiù» e «Ora dicono che era un poeta».

Prevendite online su Liveticket.it. Per informazioni e prenotazioni: 338.9031130.