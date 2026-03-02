Aggressione in piazza Mercantile a Bari: 35enne di Foggia picchiato da sei ragazzi

BARI - Sabato 28 febbraio, intorno a mezzanotte, un uomo di 35 anni, originario di, è stato aggredito inda un gruppo di sei ragazzi, dopo aver negato loro una sigaretta.

Secondo le prime ricostruzioni, il rifiuto avrebbe scatenato una discussione, rapidamente degenerata in spintoni e in un vero e proprio pestaggio. L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi dei passanti, alcuni dei quali sono intervenuti per cercare di fermare la violenza.

Il 35enne è stato soccorso e trasportato al Policlinico di Bari, riportando contusioni multiple, ma fortunatamente non è in gravi condizioni.

I carabinieri hanno avviato le indagini, ascoltando i testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, nella speranza di identificare i responsabili dell’aggressione.