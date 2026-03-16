Tragedia a Crispiano, pensionato di 80 anni muore dopo l’attacco di un toro: al via indagini

CRISPIANO – Un pensionato di 80 anni, Pietro Forleo, è morto sabato pomeriggio dopo essere stato aggredito alle spalle da un toro mentre si trovava in un podere nelle campagne di Crispiano, in provincia di Taranto. L’uomo si era recato nel terreno per raccogliere asparagi, nonostante la presenza di un cartello che segnalava la presenza di bovini al pascolo.

Secondo quanto ricostruito, Forleo era solito andare in quel terreno di proprietà del fratello per cercare asparagi, funghi e legna. Venerdì scorso non si sarebbe accorto della presenza dell’animale, che lo ha improvvisamente colpito provocandogli ferite gravissime, tra cui la frattura del bacino e danni a reni, fegato e altri organi interni. Nonostante le gravi lesioni, l’uomo è riuscito a chiamare la figlia, che ha subito allertato i soccorsi.

Il pensionato è stato trasportato in ospedale dal personale del 118, ma è deceduto circa 24 ore dopo. Le prime verifiche indicano che il toro appartiene a un allevamento situato accanto al podere del fratello della vittima.

I carabinieri della stazione locale, coordinati dalla Procura di Taranto, hanno aperto un fascicolo al momento contro ignoti e stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione. Il pubblico ministero titolare dell’inchiesta è Salvatore Colella. Sul caso stanno svolgendo accertamenti anche la Asl di Taranto e il medico legale Liliana Innamorato, incaricata dell’ispezione cadaverica.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, che si interroga sulla sicurezza nelle campagne e sulla presenza di animali lasciati liberi in aree frequentate da persone.