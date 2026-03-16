Paolo D’Anselmi presenta il saggio “La sfida della responsabilità” alla Libreria Monbook di Bari

BARI – Raccontare la responsabilità sociale, intesa non solo come impegno civico ma come principio esteso alla famiglia e alla vita quotidiana: di questo parlerà Paolo D’Anselmi nell’incontro intitolato Cos’è la responsabilità. Siamo tutti barbieri di Stalin, in programma venerdì 20 marzo alle ore 18 alla Libreria Monbook – Mondadori Point di Bari, in via Crisanzio 16. L’appuntamento prende spunto dal saggio La sfida della responsabilità, pubblicato da Cacucci Editore, definito dallo stesso autore un “manuale per un cittadino smarrito”. Alla presentazione sarà presente anche il politico Stefano Franco, presidente provinciale di Bari di Italia Viva, mentre il giornalista Natale Cassano modererà l’incontro.

Il libro non si propone come un testo giuridico, ma come una guida morale per affrontare le sfide quotidiane della vita familiare, del lavoro e della convivenza sociale. D’Anselmi pone domande sulle tensioni del nostro tempo, chiedendosi cosa significhi essere pacifisti, filoamericani o antiamericani e quale sia l’etica del lavoro, richiamando in particolare l’articolo 4 della Costituzione italiana, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e il dovere di contribuire al progresso della società.

Il saggio propone riflessioni utili anche per manager e dirigenti, mettendo in discussione il paradigma dell’impresa e della pubblica amministrazione come entità separate, e sottolineando come la responsabilità sia condivisa tra tutti gli attori del sistema economico. Grazie ai contributi di Simona Argentieri, Alessandro Ferrara, Antonella Gargano, Toni Muzi Falconi e Rossella Sobrero, il volume offre una prospettiva multidisciplinare sui fattori che influenzano competitività e sostenibilità economica.

Uno dei concetti chiave del libro è la metafora del barbiere di Stalin, secondo cui ogni individuo, anche senza un ruolo decisionale diretto, contribuisce al funzionamento del sistema e alle sue conseguenze, spesso senza percepire la propria responsabilità. La trasparenza e la concorrenza rappresentano gli strumenti principali per disciplinare questi comportamenti e garantire accountability.

Durante l’incontro sarà possibile acquistare una copia del libro e partecipare al firmacopie con l’autore. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Paolo D’Anselmi è ingegnere, docente e consulente di management, ha lavorato per McKinsey e fondato Guidazzurra per la Pubblica Amministrazione, e si occupa di governance e responsabilità sociale, con ricerche sulla performance nel settore pubblico. Il libro è disponibile nelle librerie, sul sito di Cacucci Editore e sui principali store online.