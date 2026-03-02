Tragedia a Ruvo di Puglia: muore il 72enne Michele Visconti, ferito nell’incendio di gennaio

Non ce l’ha fatta, il 72enne rimasto gravemente ferito nell’incendio divampato il 14 gennaio scorso a Ruvo di Puglia. L’uomo è deceduto oggi al, dov’era ricoverato con ustioni su diverse parti del corpo.

L’incendio era scoppiato in un appartamento al piano terra di via Bellini, non lontano dalla stazione ferroviaria, e secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato causato da una fuga di gas. Le fiamme avevano rapidamente avvolto l’abitazione, provocando gravi ustioni al 72enne che era stato trasportato d’urgenza in ospedale.

La morte di Visconti segna un drammatico epilogo per quanto era stato un episodio già molto grave, che aveva coinvolto anche i vicini e suscitato grande apprensione tra i residenti della zona.

Le autorità locali stanno valutando ulteriori accertamenti sulle cause dell’incendio, mentre la comunità di Ruvo di Puglia piange la perdita di un cittadino travolto da una tragedia improvvisa e devastante.