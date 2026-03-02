Tumore del pancreas: uno studio dell'Oncologico di Bari apre la strada alla diagnosi precoce con un semplice test salivare

BARI - Un semplice test salivare potrebbe aiutare a individuare in anticipo il rischio ereditario di tumore del pancreas. È quanto emerge dallo studio italiano, appena pubblicato su United European Gastroenterology Journal, una delle riviste scientifiche più autorevoli in gastroenterologia.

La ricerca, condotta su 500 persone con familiarità per tumore pancreatico, ha evidenziato che l’8,8% dei partecipanti presenta mutazioni genetiche patologiche nei geni ATM, BRCA1, BRCA2, PALB2 e BRIP1, associate a un aumento del rischio, mentre nel 31% dei soggetti sono state rilevate anomalie radiologiche meritevoli di sorveglianza. Questi dati consentono di strutturare percorsi di controllo mirati, aumentando le possibilità di diagnosi precoce in una neoplasia notoriamente aggressiva.

Tra i sette centri italiani coinvolti nello studio figura anche l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, tramite l’Ambulatorio per i Tumori Eredo-Familiari e le Neoplasie Cistiche Pancreatiche.

«Questo risultato conferma che solo attraverso una ricerca strutturata, condotta in centri dedicati e con approccio multidisciplinare, è possibile costruire percorsi concreti di medicina di precisione e offrire strumenti reali di prevenzione», dichiara il Commissario straordinario Alessandro Delle Donne.

Parallelamente, l’Istituto sta sviluppando un progetto basato su intelligenza artificiale e radiomica per migliorare la stratificazione del rischio dei soggetti con familiarità per tumore pancreatico, integrando dati clinici, genetici e di imaging, spiega la Direttrice Scientifica Raffaella Massafra.

Tra gli autori dello studio figurano il chirurgo oncologo Raffaele De Luca, la genetista clinica Margherita Patruno e la biologa genetista Stefania Martino.

Lo studio è stato sostenuto da diverse associazioni, tra cui Fondazione Nadia Valsecchi Onlus, Associazione Oltre la Ricerca, Gli Amici di Mario Sala, iSempreVivi Onlus, AproETS e #IOVADOALMASSIMOBIKE, a supporto della prevenzione del tumore pancreatico.

💡 Per informazioni e accesso all’Ambulatorio per la sorveglianza dei tumori del pancreas: centropancreas@oncologico.bari.it