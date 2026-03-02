Aperta un’inchiesta sulla morte di Alessio, bambino di 10 anni a Castelluccio dei Sauri

CASTELLUCCIO DEI SAURI - Le autorità hanno avviato un’indagine sulla tragica morte di, il bambino di dieci anni deceduto sabato pomeriggio, 28 febbraio, mentre stava giocando vicino a una fontana nella piazza centrale di Castelluccio dei Sauri.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe scivolato, urtando violentemente testa, collo e petto contro il muretto, con conseguente perdita di coscienza e arresto cardiaco.

I soccorsi sono stati immediati: un medico rianimatore presente sul posto ha iniziato le manovre, proseguite per oltre 45 minuti dai sanitari del 118, giunti con più mezzi anche da Troia e Foggia. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

I carabinieri, con il supporto della Sezione Investigazioni Scientifiche, stanno raccogliendo elementi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà anche l’eventuale esecuzione di un’autopsia.

L’apertura dell’inchiesta punta a fare piena luce su questa tragedia, per comprendere le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.