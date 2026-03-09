Vengerov e Osetinskaya in duo: recital al Teatro Petruzzelli con Brahms, Schubert e Shostakovich

BARI – Giovedì 12 marzo, alle ore 20.30, ilospita un evento straordinario della: il recital in duo dial violino eal pianoforte.

Il programma propone capolavori di Schubert, Brahms e Shostakovich, attraversando oltre un secolo di musica per violino e pianoforte, dall’intimità del primo Ottocento alla complessità del Novecento europeo. La serata sarà segnata dall’incontro tra due personalità artistiche di rilievo internazionale: la cantabilità visionaria di Vengerov e la lucidità architettonica di Osetinskaya.

Vengerov, vincitore giovanissimo di prestigiosi concorsi internazionali e collaboratore di direttori come Barenboim, Abbado e Maazel, è da oltre trent’anni un punto di riferimento del violinismo contemporaneo. Osetinskaya, pianista prodigio, offre un repertorio che spazia dal grande romanticismo alla musica contemporanea, con una cifra interpretativa personale, rigorosa e intensa.

L’evento, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari, è sostenuto da quattro realtà imprenditoriali del territorio attraverso l’Art Bonus: Garofoli Spa, Levante Logistica srl, Donato Violante Consulting e Studio Legale Fabio Verile.

I biglietti, da € 15 a € 44, sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141, Bari, online su www.cameratamusicalebarese.it, www.webtic.it, www.vivaticket.com e la sera del concerto al botteghino dalle ore 19. Per informazioni: Tel. 080.5211908 / Cell. 376 2563298.