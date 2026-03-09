Scomparsa a Foggia: ricerche senza sosta per Elena Rebeca Burcioiu

FOGGIA – Proseguono incessanti le ricerche di, la 21enne rumena scomparsa da circa una settimana a. La denuncia è stata presentata il 2 marzo da un’amica con cui la giovane era arrivata in Italia tre mesi fa per lavorare nei campi.

L’ultima volta Elena è stata vista nei pressi di Borgo La Rocca, lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, dove è stato ritrovato anche il suo cellulare. Le autorità stanno analizzando il telefono e indagano su alcuni uomini che avrebbero importunato le due ragazze nella zona.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Foggia, si concentrano nelle campagne circostanti, mentre cresce la preoccupazione per la giovane, che non aveva mai manifestato l’intenzione di allontanarsi volontariamente.

Elena è alta 1,65 m, ha capelli castani, lunghi e lisci, e al momento della scomparsa indossava una maglia marrone, pantaloni e scarpe nere. Alcune foto della giovane sono state diffuse dalla prefettura per agevolare le ricerche.