Al Dott. Antonio Cirillo l'encomio da parte del Sindaco di Barletta Dott. Cosimo Cannito per la Nomina di Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale



BARLETTA - É stato consegnato dal Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, l'encomio al concittadino Dott. Antonio Cirillo, distintisi per meriti e capacità nel panorama internazionale. - É stato consegnato dal Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, l'encomio al concittadino Dott. Antonio Cirillo, distintisi per meriti e capacità nel panorama internazionale.





Al Dott. Antonio Cirillo è stato consegnato il riconoscimento per essere stato nominato Ambasciatore per la cultura e la pace universale dall’Alleanza mondiale di artisti e scrittori per "la dedizione autentica ai principi che uniscono attraverso l’arte e la cultura". Il ruolo tende a favorire il dialogo interculturale, sostenere la cooperazione tra i popoli, promuovere i diritti umani e diffondere i principi della non violenza.





Il Sindaco ha voluto esprimere a nome dell’intera cittadinanza, il più sincero e sentito compiacimento per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti a livello internazionale in quanto ha saputo portare il nome della nostra città oltre i confini dimostrando che talento, passione e senso civico possono generare risultati straordinari.





"Il successo – ha dichiarato Cannito - non è soltanto personale: è un orgoglio collettivo che rafforza il valore della nostra comunità. Il mio augurio è che il percorso intrapreso continui a ispirare le nuove generazioni e a testimoniare quanto sia possibile raggiungere traguardi eccellenti partendo dalle nostre radici".