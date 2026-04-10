A Bari arte e scienza si incontrano in una nuova mostra di Art&Science Across Italy



Prosegue a Bari il ciclo di mostre della V edizione del progetto nazionale per le scuole Art&Science Across Italy, con una nuova tappa del 2026 ospitata dalla Chiesa Santa Teresa dei Maschi dall’11 al 20 aprile.





BARI - Domani, 11 aprile, presso la Chiesa Santa Teresa dei Maschi aprirà la mostra "Atomi di Immaginazione. Giovani talenti creano la scienza", che ospiterà le opere realizzate da studenti e studentesse nell’ambito del progetto Art&Science Across Italy, promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dal CERN di Ginevra, e realizzato in collaborazione con le università italiane. Questa esposizione è stata organizzata dalla sezione INFN di Bari e dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimenti Interuniversitario di Fisica, Informatica, Scienze della Terra e Geoambientali, Ricerca e Innovazione Umanistica, Matematica e Chimica) in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.





Questa tappa vede la partecipazione complessivamente di oltre 300 studenti e studentesse, che hanno contribuito alla realizzazione di 108 opere, ognuna delle quali è ispirata da un argomento scientifico, che spazia tra varie discipline, dalla fisica alla biologia, ed è stata realizzata in seguito a una serie di seminari e incontri con ricercatori e ricercatrici che si sono svolti lo scorso anno.





Alle 11:00 si terrà l’evento di inaugurazione, a cui interverranno Vito Manzari, direttore INFN Bari, Sebastiano Stramaglia, direttore Dipartimento di Fisica dell’Università di Bari e Anna Colaleo, delegata del Rettore Roberto Bellotti, dell’Università di Bari. Il 24 aprile presso il Multicinema Galleria verranno premiate le opere esposte più significative, valutate da una giuria composta da rappresentanti del mondo scientifico e del mondo dell’arte. La giuria sarà composta da: Silvia Cingolani, professoressa del Dipartimento di Matematica dell’Università di Bari, Miguel Gomez, direttore artistico del Museo del Colore di Santa Teresa dei Maschi, Vito Manzari, direttore della sezione di Bari dell'INFN, Antonella Marino, professoressa dell'Accademia di Belle Arti di Bari, e Francesca Scianitti, responsabile dell'Area Public Engagement dell'ufficio comunicazione dell'INFN. L’incontro rappresenterà un momento di restituzione e valorizzazione del lavoro svolto dagli studenti e dalle studentesse, che saranno premiati e invitati a raccontare brevemente la propria esperienza. Per l’occasione sarà ospite Adrian Fartade, divulgatore scientifico, youtuber e scrittore, specializzato in astronomia e astronautica, con la conferenza-spettacolo "Interferenze".





Le opere vincitrici di questa tappa contribuiranno a comporre la grande mostra conclusiva del progetto e parteciperanno alla competizione nazionale, che si terrà presso il Real Albergo dei Poveri a Napoli dal 9 al 17 maggio. I 30 vincitori e vincitrici della competizione nazionale riceveranno una borsa di studio per partecipare a un master di una settimana sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.





Le scuole superiori di Bari che hanno preso parte al progetto sono il Liceo "Galileo Galilei – Marie Curie", il Liceo "Canudo – Lc Marone", il Liceo "Ilaria Alpi", il Liceo "Simone - Morea", il Liceo "De Nittis-Pascali", il Liceo "Valdemaro Vecchi", il Liceo "Carlo Cafiero" e il Liceo "Enrico Pestalozzi".





L’esposizione di Bari fa parte di un ciclo di 16 mostre che si tengono in altrettante città italiane: Milano, Firenze, Ferrara, Lecce, Genova, Cagliari, Roma, Torino, Padova, Catania, Perugia, Bari, Teramo, Napoli, Pisa, Potenza. All’edizione 2024-2026 del progetto Art&Science Across Italy hanno partecipato circa 5000 studenti e studentesse provenienti da 146 scuole, che hanno realizzato un totale di oltre 800 opere.





Art&Science Across Italy





Il progetto Art&Science Across Italy, di durata biennale, coinvolge studenti e studentesse delle classi III, IV e V delle scuole superiori con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della ricerca scientifica andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali. Durante il primo anno sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori, che gli studenti e le studentesse colgono come spunto per creare opere artistiche su argomenti scientifici. Le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre regionali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, conclusiva del progetto. Dalla prima edizione a oggi, Art&Science Across Italy ha coinvolto oltre 16.000 studenti provenienti da 15 regioni italiane, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle Sezioni INFN e delle Università locali.





Partner di Art&Science Across Italy





L’edizione 2024-2026 del progetto Art&Science Across Italy, realizzato da una collaborazione tra INFN, CERN e Università degli studi di Napoli Federico II, con il patrocinio di Rai Campania e Media Partner: Rai Cultura e Rai Radio 3.





Informazioni sulla mostra "Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza"





Chiesa Santa Teresa dei Maschi, Strada Santa Teresa dei Maschi 26, Bari

Dal 11 al 20 aprile 2026

Orari: martedì-domenica 10:30-13:00, martedì-sabato 16:30-19:00

Ingresso libero

Per gli aggiornamenti sulle mostre di Art&Science Across Italy si rimanda alla pagina facebook del progetto: https://www.facebook.com/artandscienceacrossitaly