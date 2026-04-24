Leporano, torna la grande festa di 'A sud del mondo'



Il 25 aprile a Canneto Beach di Leporano arte, innovazione, sport e intrattenimento. Ospite d’eccezione Angelo Lippolis per un focus sull’Intelligenza Artificiale.





LEPORANO (TA) - Musica live e dj set, swing, social dance e festa anni ‘80/’90, laboratori e spettacoli per bambini, artigianato, cultura, workshop, sport, innovazione, relax e networking. Sabato 25 aprile al Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, dalle 10 e sino a mezzanotte, torna "A Sud del Mondo", un format che – giunto alla V edizione - è sinonimo di intrattenimento e aggregazione. Quest’anno si caratterizza come una vera e propria piattaforma esperienziale multidisciplinare, capace di integrare cultura, musica, sport, innovazione e partecipazione sociale.





Per il suo valore culturale e di promozione territoriale, ha ottenuto il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Durante la giornata, all’interno del Canneto Beach, sarà attivo un punto informativo per il reclutamento dei volontari, offrendo l’opportunità di entrare nel grande evento internazionale.





Dal mattino alla sera, si alterneranno mostre, artisti di strada, musica dal vivo, teatro e molto altro, complice la partecipazione di associazioni e operatori culturali che daranno vita ad un "villaggio globale sul mare". Si tratta di uno spazio aperto e inclusivo in cui persone, linguaggi ed esperienze diverse si incontrano, generando connessioni tra territorio, comunità e futuro. Il programma si articola in diverse aree tematiche — family & kids, sport, musica, poesia e arte, artigianato, food experience, cultura e innovazione — pensate per coinvolgere un pubblico trasversale. Organizzatori: Æmore, Archita Festival, Switch Up, Polisviluppo – Cultura e Turismo.





Grande spazio all’area dedicata a innovazione e orientamento - con tavoli tematici, briefing, talk e tavola rotonda - realizzata in collaborazione con ITS Academy Mobilità, per offrire a giovani, famiglie e professionisti strumenti concreti per comprendere le trasformazioni del mondo del lavoro e le opportunità legate alle nuove tecnologie, tra cui l’Intelligenza Artificiale. Proprio in questo contesto, s’inserisce la partecipazione dell’ospite d’onore Angelo Lippolis, CTO di Galene.AI, spin-off AI di S2E e partner di NVIDIA e Dell Technologies. Con un background da startupper e tech lead in ambito fintech enterprise, Lippolis guida l’architettura e l’adozione on-premises dell’Agentic AI, con un focus sulla sovranità del dato e sull’etica nell’intelligenza artificiale. Il suo intervento rappresenta un contributo di profilo internazionale su innovazione e trasformazioni tecnologiche.





Un contributo di alto livello su come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando il modo in cui lavoriamo, impariamo e costruiamo il nostro domani, con attenzione ai temi dell’orientamento e dell’etica. In tempo reale con il pubblico presente, sarà co-progettata e creata un’app immediatamente disponibile, con la quale conoscere meglio sé stessi, immaginare il proprio futuro e identificare i migliori strumenti per realizzarlo.





Tra le attività della giornata: laboratori di danza, rievocazione storica, tamburi a cornice, spettacoli acrobatici, di giocoleria ed equilibrismo, cantastorie, teatro, miniclub (basket, calcio, padel, tennis), karaoke, reading poetico, mostra d’arte. In consolle si alterneranno Alex Pisconti, Attilio Capilli, Guido Balzanelli, Giorgio Vinciguerra e molti altri. Tra le altre proposte, il dj set vintage & social dance a cura di Be Swing e il party anni ’80/’90 di Lordship Communication.





Prevista anche un’area market e artigianato con gioielli, tessuti e creazioni artistiche, ceramiche e prodotti tipici, vintage e collezionismo, libreria ed editoria, apicoltura e prodotti locali. L’intero programma è consultabile sulla pagina Facebook https://fb.me/e/3mbMADEiQ



