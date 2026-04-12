Allerta meteo in Puglia: vento forte e mareggiate, scatta l’allerta gialla per domani

BARI - Condizioni meteorologiche in deciso peggioramento sul Sud Italia, con un quadro caratterizzato da venti intensi e mare agitato. A partire dal pomeriggio di oggi,, sono previsti, con possibili raffiche di, provenienti dai quadranti meridionali.

Il peggioramento sarà accompagnato da un progressivo aumento del moto ondoso, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, in particolare nei settori maggiormente esposti ai flussi meridionali.

La situazione interesserà anche la Puglia, dove dalle ore 00:00 del 13 aprile 2026 e per le successive 20 ore è prevista una allerta gialla per rischio vento su tutto il territorio regionale.

Le condizioni attese suggeriscono una fase di tempo instabile e potenzialmente critica per le aree costiere e per le attività esposte all’azione del vento, con possibili disagi alla circolazione, alla navigazione e alle strutture temporanee o vulnerabili.

Si raccomanda prudenza nelle zone litoranee e massima attenzione nelle attività all’aperto, soprattutto in prossimità del mare e delle aree più esposte alle raffiche.